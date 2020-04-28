Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале предостерег россиян от поездок за границу. Она напомнил, что некоторые страны уже начали планировать летний туристический сезон.

«На этот счет есть отличная русская поговорка «Жадность фраера сгубила». Вот эта жадность сведет на нет все достижения Европы по борьбе с коронавирусом», — написал политик.

Он задался вопросом, как люди на отдыхе будут соблюдать социальную дистанцию, передвигаться внутри страны, обедать в заведения общественного питания.

«Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае. Да и Северная Европа не хочет, чтобы Южная начала туристический сезон. Поэтому остановитесь, угомонитесь. Это не европейский подход к делу, а подход хапуг», — добавил лидер ЛДПР.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца текущего года.

Minval.az