В Сети распространились фото из тюрьмы Изалько в Сальвадоре, на которых видно, как членов банд страны наказывают за массовые убийства — сотням голых заключённых приходится сидеть в большом зале, тесно прижавшись друг к другу. В период пандемии это выглядит довольно странно, даже если учесть, что речь идет о преступниках.

Соблюдение дистанции — это явно не то, о чём думает руководство исправительного учреждения, пишет Medialeaks со ссылкой на The Sun. На кадрах сотни голых заключённых из разных тюрем страны сидят, тесно прижавшись друг к другу, в одном общем зале. Президент Сальвадора Наиб Букеле пояснил, что присутствующие — члены разных банд, а решение изолировать их от остальных арестантов было принято после того, как за одни сутки, 24 апреля, в исправительных учреждениях государства были убиты 22 человека.

Minval.az