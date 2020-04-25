Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Чернобыльской зоне, где в ходе субботника будет сажать сосны в Национальном парке «Припятский».

Как говорится в сообщении госагентства БелТА, в двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

«Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка «Припятский», — рассказало агентство.

С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Уточняется, что на субботнике Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

Один из четырех национальных парков Беларуси — «Припятский» — расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

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