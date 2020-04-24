Телеведущий Владимир Соловьев обратился к блогеру Василию Уткину.

Соловьев пригрозил бывшему комментатору физической расправой и пообещал, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову «из своей задницы».

«Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася, не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться», — сказал Соловьев.

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса, напоминает «Газета.ру». В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора «психически больным». После взаимных оскорблений Уткин вызвал своего оппонента на баттл, однако Соловьев отказался от предложения.

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