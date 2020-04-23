Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства выполнения целевого прогноза по росту экономики, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса.

«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть. Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара», — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент в четверг проводит совещание с правительством о мерах в связи с негативным влиянием пандемии на экономику.

«В начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19», — пояснил он.

Приоритетом, по словам президента, должна стать ценовая стабильность. «В этих условиях надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги», — отметил Лукашенко.

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