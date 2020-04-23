Российские ученые пробуют применять гелий для лечения коронавируса COVID-19. Испытания проходят на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы. Разработка специального гелиевого аппарата уже вызвала интерес в США и Франции. Воздействие газа на легкие пациента сравнивается с эффектом от посещения сауны.

«По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание, а следовательно, способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом»,— говорится в сообщении. Технология является экспериментальной.

Принцип работы технологии описан так: «Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры».

При такой температуре возможно снижение активности вируса SARS-CoV-2, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры, уверяют ученые. По их данным, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, а именно нарушение микроциркуляции — одна из основных причин смертности от коронавируса.

Minval.az