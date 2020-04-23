Кремлевская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила «вернуть» России украинскую Одессу. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.
Пересматриваем в изоляции ‘Ликвидацию’.
Какой же блистательный сериал.
Одессу бы тоже вернуть, конечно.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 21, 2020
«Пересматриваем в изоляции «Ликвидацию». Какой же блистательный сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно», — гласит текст поста пропагандистки.
«В исторической перспективе реально все, — сказала пропагандистка в беседе с Федеральным агентством новостей. — Мы видим, что реальностью стала абсолютная беспомощность главной и самой богатой державы мира перед лицом вируса. Можно ли было представить это год назад? А Одесса была и есть в русском смысловом пространстве, испокон веков была. Конечно, ее надо в нем сохранять».
Симоньян также «не исключила» оккупации Одессы и других украинских территорий Россией.
«Я же говорю: в исторической перспективе возможно все. Мы и в Крым бы не поверили семь лет назад», — пояснила Симоньян.