США готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

«Обе страны предоставляли друг другу гуманитарную помощь в прошлом, и подтвердили готовность делать это в будущем», — цитирует Салливана «Интерфакс».

«Президент Трамп обозначил, что если есть медицинское оборудование или помощь, которую США может предоставить России… Это будет соответствовать нашей позиции по оказанию помощи по всему миру», — добавил дипломат.

Minval.az