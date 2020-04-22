Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на предложение партии «Слуга народа» войти в правительство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили заявил, что приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему лично от президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что принял его, и пообещал вскоре представить в Верховной Раде свою антикризисную программу.

«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами», — написал Саакашвили, пообещав быть надежным членом команды и пригодиться украинскому народу.

Minval.az