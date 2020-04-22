Россия согласовала поставки в Беларусь семи тыс. т гречихи и двух тыс. т риса после переговоров с Минском 13 апреля.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.
По ее словам, при согласовании учитывались масштабы российского производства и внутренних запасов гречки.
Как отмечается, 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили Белоруссии 538 т гречки.
В общей сложности в республику уже поставлено 2,756 тыс. т российского продукта.
Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко жаловался, что России отказывается поставлять гречку Беларуси.