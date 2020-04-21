Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда цена на газ, которая сейчас есть для Армении и Беларуси, была в два-три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность.

«И никто не говорил, что это политика. Все говорили, что нам так положено», — сказал Лавров в ходе круглого стола в онлайн-режиме в Фонде Горчакова, отвечая на вопрос армянских журналистов, передает портал «Айсорри.ам».

Он отметил, что видит логику в постановке вопроса о пересмотре газовых цен, «но тогда уж надо быть логичным до конца».

«Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономические преимущества. Но когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть какие-то контрактные обязательства. Я убежден, что в ходе рассмотрения обращений, а они были в последнее время и от белорусских друзей, и от армянских друзей, наши союзнические отношения, конечно же, принимаются во внимание. Но неправильно, наверное, вспоминать об этом, только когда ситуация становится диаметрально противоположной той, которая была еще три-четыре года назад», — заявил глава МИД РФ.

По его словам, если говорить об Армении, то одна из проблем, которая не решается несколько лет — это внутренние тарифы в Армении, которые такие, что это затрудняет применение максимально льготных подходов в ценообразовании.

«Если уж о союзничестве, то оно должно проявляться во всех областях. Если говорить про экономику, то мы очень рассчитываем, что те судебные процессы, которые сейчас начались за последние пару лет в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, что они будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками», — сказал он.

«Я об этом очень откровенно говорю, потому что несколько сложных ситуаций сложилось, в которые попали российские компании. Надеюсь, что все эти вопросы мы будем регулировать к обоюдному удовлетворению», — отметил Лавров.

По его словам, недавно состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна, «они видят пути развития союзнического и стратегического партнерства, и уверяю, что в этом русле будут решаться все вопросы с обеих сторон».

Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски в рамках дела о неуплате налогов на 19 тысяч долларов. В компании в ответ заявили об ангажированности следствия. Всего против ЮКЖД, по информации телеканала RTVI, заведено семь дел, объединенных в одно производство. В ЮКЖД считают претензии необоснованными.

«Армянская железная дорога» была передана в ведение РЖД в 2008 году по концессии. Российская компания может управлять этими дорогами в течение 30 лет.

Minval.az