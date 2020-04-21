Беларусь по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, посещая в Бобруйске (Могилевская область) предприятие «Славянка».

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Minval.az