Нефтяники начали продавать бензин себе в убыток, заявил гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с РБК.

По его подсчетам, компании теряют около 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена этой марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11%, или 4,2 тысячи рублей, и уже 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тысячи рублей за тонну в европейской части России, сообщил Турукалов.

При этом издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ составляют 38,07 тысячи рублей.

Напомним, что в понедельник майские фьючерсы на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений: котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель; позже цена вернулась к плюсу. Стоимость июньских фьючерсов североморской Brent опускалась до 25,38 доллара за баррель.

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