Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить тюремные сроки заключенным, которые вызовутся добровольно испытать на себе вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал РИА «Новости» .

По мнению депутата, некоторые заключенные обязательно согласятся на такое предложение. «Допустим, 10 лет тюрьмы, а будет пять», — объяснил он.

Жириновский считает, что, если за разработку вакцины предложить приличную сумму денежного вознаграждения, то к разработке потянутся и ученые.

Ранее депутат уже рассказывал, что предложил правительству страны выплатить 10 млн рублей за изобретение вакцины от COVID-19.

Всего в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом во всех регионах страны, выздоровели 3 446 человек, умерли — 405.

Minval.az