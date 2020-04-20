Агентство стратегических инициатив в связи с пандемией коронавируса предложило кабмину России временно приравнять мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособия по безработице, пишет РБК.

Отмечается, что соответствующая инициатива уже направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Данная идея возникла в связи с тем, что ряд мигрантов в условиях пандемии потеряли работу, однако при этом не могут уехать на родину.

Также АСИ предлагает организовать подготовку мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для реализации этой инициативы агентство считает нужным запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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