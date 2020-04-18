В российском городе Челябинск осуждена женщина, которая нелегальным образом поставляла в город запрещенное сильнодействующее вещество сибутрамин. Оно используется в качестве таблеток для похудения.

Преступление было выявлено совместно с сотрудниками пограничного управления в январе 2019 года на пункте прохождения контроля в международном аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Ранее судимая 44-летняя женщина пыталась переправить через границу в Азербайджан партию таблеток с содержанием сибутрамина. Во время досмотра у нее изъято почти 200 граммов запрещенных веществ.

Во время расследования дела выяснилось, что женщина организовала поставку партий опасных препаратов Челябинск, где занималась их продажей. Оперативники доказали как минимум три случая сбыта запрещенных препаратов жительницам южноуральской столицы. Всего у женщины было обнаружено и изъято больше 230 граммов сибутрамина. За контрабанду сильнодействующих веществ и незаконный их оборот челябинку приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Minval.az