Агентство РИА Новости по приказу главреда RT и МИА «Россия сегодня» опубликовало выдуманную новость о том, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.

5 апреля Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, госпитализировали. В тот же день РИА Новости сообщило, что Джонсона «будут проводить искусственную вентиляцию легких», ссылаясь на источник, «близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии». Представитель премьер-министра Великобритании сразу же опровергнул эту информацию.

Источник «Медузы» в МИА «Россия сегодня» рассказал, что на самом деле новость появилась по инициативе руководства агентства. Другой источник уточнил, что «под „руководством агентства“ имеется в виду его главный редактор Маргарита Симоньян». Лондонское бюро РИА при этом даже не было поставлено в известность о публикации (хотя в подписи новости подразумевалось, что ее сообщает иностранное бюро агентства).

Один из собеседников «Медузы» рассказал, что «в агентстве есть тенденция много писать о том, как западные страны плохо справляются с эпидемией коронавируса».

Маргарита Симоньян в комментарии для «Медузы» сказала, что это неправда. «Ваши источники врут. Или вы врете, что они у вас есть. Я узнала эту новость из ленты, так же, как и вы. И не просто не давала такого „требования“, а, наоборот, как раз сама позвонила главреду ленты узнать, откуда появилась эта новость. Ищите другие источники, эти сломались. Процитировать прошу дословно, не перевирать», — сказала Симоньян.

Борис Джонсон был госпитализирован 5 апреля. Через несколько дней его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную, а 12 апреля выписали из больницы.

Minval.az