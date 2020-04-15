300 граждан Азербайджана, которые из-за закрытия границ обеими странами в связи с пандемией COVID-19 в мире оказались в трудной ситуации, представители власти Дагестана обеспечили жильем и питанием.

До ведения ограничительных мер на границе они не успели переехать через государственную границу из России в Азербайджан. Глава Магарамкентского района Дагестана Фарид Ахмедов сообщил, что людей разместили в двух гостиницах их муниципалитета, на турбазе «Чайка», расположенной около Дербента, и в мечети. Они обеспечиваются питанием и медицинской помощью.

Minval.az