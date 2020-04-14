Глава саудовского Минэнерго принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал отношения Эр-Рияда с Москвой семейными. По словам министра, никакого «неприятного развода» (под которым подразумевается «ценовая война») между двумя странами-нефтеэкспортерами месяц назад не происходило. Об этом информирует «Росбалт» со ссылкой на Bloomberg.

«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия», — пояснил Аль Сауд.

По его словам, семейные ссоры не выносят вовне, а их разрешение делает кланы более крепкими.

«Простите, если разочарую, но у нас не никакого развода не планируется», — прокомментировал глава ведомства.

9 марта, после отказа России как участницы объединения ОПЕК+ присоединиться к соглашению о сокращении нефтедобычи, Саудовская Аравия начала проводить демпинговую политику, предлагая свое сырье на мировые рынки с большим дисконтом. Цены на нефть, а вслед за ними и рубль, обрушились. Спустя месяц РФ, Саудовская Аравия и другие государства-экспортеры все-таки согласовали сделку об уменьшении производства нефти.

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