Три четверти россиян считают, что Владимир Путин выражает интересы олигархов и силовиков, свидетельствуют данные нового опроса «Левада-Центра».

Как пишут «Ведомости», об отстаивании Путиным интересов банкиров и крупных предпринимателей заявили 38% россиян, интересов силовиков – 37% респондентов. Таким образом, силовики уступили крупным бизнесменам первое место в этом опросе впервые за все время его проведения с 2000 года, отмечает издание.

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, 17% – что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий, 16% – что заботится о простых людях. Наименьшее число участников опроса – 8% – сказали о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.

Респондентов также спросили об их отношении к Путину. Сумма положительных оценок президента продолжает падать второй год подряд, отмечает издание: 56% воспринимают его с симпатией либо не могут сказать о нем ничего плохого, 25% относятся к нему нейтрально или настороженно, еще 16% воспринимают президента с антипатией либо не могут сказать о нем ничего хорошего.

Как отметил в интервью «Ведомостям» директор «Левада-Центра» Лев Гудков, мнение о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля.

«Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированным слоям населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи. И впервые именно за счет социальных сетей, где это широко обсуждалось, последовала такая реакция на политико-экономические события», – отметил Гудков. Авторитет силовиков, как объясняет социолог, поддерживается за счет периферии.

Что касается снижения уровня симпатий населения к Путину, Гудков предположил, что на это повлияла негативная реакция на поправку об обнулении президентских сроков: все-таки примерно 55–58% россиян считают, что власть должна меняться, иначе это приводит к потере эффективности управления государством, отмечает социолог.

«В любом случае у 60% населения нейтральное отношение к президенту, это несущая конструкция, возможно, эквивалент терпения: ничего сделать нельзя, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Это и есть базовое отношение к власти», – резюмировал глава «Левада-Центра».

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