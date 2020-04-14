Односторонние действия партнеров Беларуси во время пандемии коронавируса будут иметь последствия, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на видеосаммите лидеров стран ЕАЭС, куда также входят Россия, Казахстан, Киргизия и Армения. Его слова цитирует БЕЛТА.

«Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, подобные решения уже поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию и могут привести к разрыву экономических связей внутри содружества, если страны не начнут работать сообща, без «национального эгоизма». Во время саммита он также заявил, что власти Белоруссии принимают все необходимые меры для борьбы с распространением «всяких инфекций».

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