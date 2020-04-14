Российская компания ввезла в Московский регион из США штамм COVID-19 для проведения исследований и создания вакцины, декларацию на него выпустила Томская таможня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таможни.

Отмечается, декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года.

Вирусные частицы передвигали во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весили 88 граммов. Они находились в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами.

«Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года», — пояснили в таможне.

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