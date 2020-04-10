Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность о сокращении добычи нефти, а также распространение коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть», — говорится в сообщении.

Трамп сообщил о своих контактах с лидерами некоторых нефтедобывающих стран. Также лидеры России и США договорились продолжить российско-американские консультации по этой тематике.

Кроме того, Путин и Трамп оценили предпринимаемые в России и США меры по противодействию распространению коронавируса и затронули некоторые и другие аспекты двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в космосе.

Minval.az