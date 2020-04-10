Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса.

Результат можно будет получить через 15-20 минут, уточнили в пресс-службе ФМБА.

«Полтора года назад по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой был разработан прибор «Индикатор-Био», сконструированный в Троицком инженерном центре. Представленная сегодня тест-система на основе специальных микрофлюидных чипов разработана для использования в этом приборе», — поясняется в релизе.

Minval.az