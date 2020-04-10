Арбитражный суд Подмосковья продлил на полгода сроки распродажи имущества признанного банкротом Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка. Как сообщила пресс-служба суда, следующий отчет финансового управляющего Валерия Кубелуна назначен на 9 сентября.

Этот суд в декабре 2015 год признал Исмаилова банкротом по заявлению физического лица. На момент рассмотрения обоснованности требования кредитора Исмаилов не имел постоянного места работы и источника доходов. У должника тогда был земельный участок в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн рублей, наличные денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, а также денежные средства в кредитных учреждениях — 88,79 рубля и $28,77.

Подмосковный арбитраж 29 февраля 2016 года удовлетворил заявление Банка Москвы и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг в размере 19,2 млрд рублей ($213,3 млн). Суд тогда же включил в реестр кредиторов Исмаилова требование кипрской компании Sezaria Limited в размере 10,4 млрд рублей, передает агентство «Интерфакс».

16 марта 2016 года Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова по заявлению физического лица, кассационная инстанция в мае 2016 года оставила это постановление в силе, а Верховный суд России в начале сентября 2016 года отказал Исмаилову в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об отмене процедуры банкротства.

Арбитражный суд Московской области 29 августа 2016 года признал обоснованным заявление о банкротстве Исмаилова, поданное БМ-банком, и ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении бизнесмена. Суд включил долг Исмаилова перед банком в размере 17,4 млрд рублей (основной долг — 15,1 млрд рублей) в реестр кредиторов должника и утвердил его финансовым управляющим Алексея Грудцина.

9 марта 2017 года Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом и утвердил его финансовым управляющим Кубелуна.

Арбитражный суд Московской области 2 февраля 2018 года признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг кипрской компании Sezaria Limited в размере 8,9 млрд рублей.

Этот же суд 9 февраля признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг перед Deutsche Bank в размере 967 млн рублей в качестве требования, обеспеченного залогом. Залог представляет собой недвижимость, расположенную во Франции (Антиб, Приморские Альпы).

Бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад после закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка.

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