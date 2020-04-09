Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в «Инстаграме» затронул острую тему границы между Чечней и Ингушетией. Как сообщает ВВС, он использовал при этом нецензурное выражение.

Кадыров дал слово, что ни разу не обращался к Путину и в Кремль по этому вопросу. По его словам, вопрос был решен так, как сказали бывшие власти Ингушетии.

«А те 10 человек, которые пишут в интернетах «мы не братья с чеченцами» — пошли вы к [такой-то] матери, если вы не братья с чеченцами. От вас не зависят наши братские отношения с ингушами», — сказал Кадыров.

Соглашение, подписанное главами двух регионов в сентябре 2018 года, стало поводом для массовых митингов в Ингушетии. В результате договора Ингушетия потеряла около 26 тысяч гектар земли, подсчитали ингушские активисты.

Кадыров и теперь уже бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утверждали, что вопрос решен в пользу обеих сторон. После последней акции протеста в Магасе 27 марта 2019 года были арестованы около 40 человек.

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