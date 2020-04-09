Кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в пятой версии методических рекомендаций по инфекции, опубликованных на сайте Минздрава России.

В министерстве отметили, что нельзя использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания. По данным ведомства, они повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе, потому что помещение не вентилируется.

В Минздраве добавили, что использование воздухоочистителей, в том числе с ультрафиолетовым излучателем, неэффективно борется с распространением коронавируса и других инфекций. Причина — недостаточная производительность.

В ведомстве заявили, что лучше всего применять эффективную механическую вентиляцию или постоянно проветривать помещение.

Minval.az