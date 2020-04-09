Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос об ошибке Москвы на переговорах с Организацией стран-производителей нефти (ОПЕК) в начале марта, в результате которых было прекращено действие соглашения ОПЕК+. Его слова приводит ТАСС.

«Оставляю без ответа», — сказал Песков. Также он напомнил о словах президента Владимира Путина, который ранее утверждал, что стабилизация мирового рынка нефти невозможна без участия государств, не входивших в сделку ОПЕК+.

Ранее 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна, скорее всего, не будет участвовать в готовящемся новом соглашении между участниками сделки ОПЕК+ о новом сокращении объемов добычи.

Предыдущее соглашение распалось после того, как 6 марта на встрече в Вене страны-участницы не смогли договориться о его продлении. После этого цены на нефть резко снизились, что повлекло за собой ослабление рубля.

Новые переговоры, как ожидается, состоятся 9 апреля в онлайн-формате. На них приглашены также представители стран, ранее не входивших в ОПЕК+, включая Норвегию, Бразилию и Индонезию. Об участии США и Канады точных данных нет.

Minval.az