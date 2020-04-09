Международная группа ученых заметила, что эксплуатация диких животных влияет на появление пандемий.

Как передает Лента.ру, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Royal Society Publishing.

Специалисты связали уничтожение дикой природы человеком с появлением и распространением новых инфекционных заболеваний. В первую очередь вирусы атакуют животных, однако часто могут мутировать и приспособиться для жизни в организме человека. Возникновение новых смертельных вирусов происходит по причине вынужденного перемещения популяций животных, вызванного охотой, деградацией среды обитания и урбанизацией.

Сравнивая опубликованные до 2013 года данные о вирусах из дикой природы, адаптировавшихся к человеку, ученые заметили, что чаще всего эпидемия распространяется через млекопитающих. В частности, домашний скот делит в восемь раз больше вирусов с человеком, чем представители дикой среды. Типичными переносчиками зоонозных инфекций также назвали летучих мышей, грызунов и приматов.

Несмотря на то что урбанизация и деятельность человека уменьшили разнообразие животных на планете, некоторые виды из них стали чрезвычайно многочисленными. По словам ученых, к ним относятся и летучие мыши, которые хорошо адаптировались к поведению человека. «Нам нужно найти способы безопасного сосуществования с дикими животными, поскольку от них исходит угроза заражения», — заметила эпидемиолог Кристина Джонсон из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США).

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