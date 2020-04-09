Врач и телеведущий Евгений Комаровский высказал свое мнение о многоразовых черных масках, которые оснащены угольными фильтрами.

Производители уверяют, что они обладают противовирусным эффектом и их можно использовать в течение двух месяцев, а также можно стирать. Однако, по мнению Комаровского, такие маски никак не защищают от коронавируса.

«Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод», – подчеркнул Комаровский в видео на своем YouTube-канале.

Ранее врач уже высказывался о том, что медицинские маски не защищают от заражения здоровых людей, они нужны для предотвращения распространения вируса от заболевших.

Minval.az