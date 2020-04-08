В обращении президента Владимира Путина к гражданам, с которым глава государства выступил 8 апреля, есть интерпретированная фраза из речи юриста Федора Плевако, работавшего адвокатом во времена Российской империи. На это обратило внимание издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Фраза частично совпадает с цитатой Плевако из его выступления на суде по делу пожилой женщины, которая, дойдя до крайней бедности, украла чайник.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал Путин, обращаясь к россиянам в связи с распространением коронавируса. Плевако, выступая в качестве адвоката на суде в Москве, произнес следующее в оправдание пошедшей на кражу женщины: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…» Благодаря этой фразе юристу удалось убедить присяжных признать подсудимую невиновной, отмечает сайт «Право.ru».

Федор Плевако был одним из самых известных юристов и ораторов Российской империи в конце XIX — начале XX века, напоминает «Лента.ру». Он считался одним из лучших адвокатов Москвы тех времен, защищал представителей знати и участвовал в нескольких крупных политических процессах, в частности по делу о Морозовской стачке, одной из крупнейших забастовок рабочих в Российской империи.

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