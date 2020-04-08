Журналист, один из руководителей общественной организации «Левый фронт» Максим Шевченко госпитализирован в Москве с двусторонним воспалением легких.

«Друзья, всем привет! Сразу к делу — я попал в больницу с двусторонним воспалением легких. После недельной температуры 38−39, при отрицательных тестах на COVID-19 (по крайней мере, в течение 72 часов после теста мне никто не звонил и не писал ни с целью обрадовать, ни с желанием огорчить)», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, после курса антибиотиков и пяти визитов врачей, которые не услышали никаких шумов в легких, он сделал компьютерную томографию в платной клинике.

«И они сразу увидели очаги поражения в легких. Причем обильные. И скорая увезла меня в больницу», — рассказал Шевченко.

Minval.az