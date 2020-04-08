Сайт «Вестей» рассказывает о заявлении президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт», члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1»:

«В научном мире продолжается дискуссия: может ли коронавирус быть создан искусственно или это естественная природная мутация. В России не нашли основания считать, что COVID-19 создан искусственно, но, если один вирус смог посадить всю планету на карантин, значит, мы не контролируем ситуацию. Так считает Михаил Ковальчук.

По мнению профессора, коронавирусу удалось полностью остановить всю мировую систему, создав колоссальный вариант управления планетой, работающий на животном страхе смерти. „Коронавирус всеобъемлющий, и это идеальная система для управления и любых изменений в мире”.

Владимир Ковальчук считает, что США совершили роковую ошибку, за которую теперь расплачиваются. „У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем. Они включили систему истребления ресурсов и думали, что ее можно наращивать вечно. Но такое невозможно”, — отметил он.

США и Запад создали промзону вне собственных границ, они сбросили туда старые технологии, которые ведут мир к ресурсному коллапсу.

Ученый считает, что мир сейчас стоит на распутье: „Американский путь — античеловеческий. Но у нас иная ситуация. Мы огромная богатейшая страна. Нам надо спокойно освоить свои богатства и идти своим путем”.

По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства.

„Мы должны быть разумными и помнить, что во всем мире идет процесс сокращения народонаселения. Он идет абсолютно четко, под разными вывесками. Он мало кому понятен, но идет уже 50 лет. Мы находимся в уникальной ситуации, поэтому мы должны опомниться”, — заключил ученый».

«Процесс сокращения народонаселения» существует, разумеется, только в голове Михаила Ковальчука. По данным Фонда народонаселения ООН, в 1974 году на Земле жили 4 млрд человек, в 1987 — 5 млрд, в 1999 — 6 млрд, в 2011 — 7 млрд, в мае 2019 года — 7,7 млрд.

The Insider отмечает, что по логике Ковальчука, в странах Запада, которые вынесли значительную часть материального производства в страны «третьего мира», «люди не нужны». Очевидно., Ковальчук не в курсе, что численность населения США за те же 50 лет с 1970 года выросла с 203,2 млн до 329,2 млн, то есть на 62%. При этом безработица среди американцев («ненужных людей» по Ковальчуку) в 2019 году достигла рекордно низкого за 50 лет уровня — 3,6%, — и лишь массовая остановка работы предприятий в связи с пандемией COVID-19 привела к ее росту.

Для сравнения, в России, «предлагающей миру альтернативный вариант развития», при котором человек «во главе угла», за 50 лет с 1970 года численность населения выросла с 130,1 млн до 146,7 млн — лишь на 12,8%, причем сегодня в России живет меньше людей, чем в 1991 году (а для любителей во всем вигнить лихие 90-е, отметим, что и в 2000 году население России было больше, чем сейчас). Средний уровень безработицы в 2019 году в России был — 4,7%, это выше, чем в США.

Во время вызванного пандемией кризиса многие государства, в которых, по мнению Ковальчука, люди «глобально не нужны», тратят огромные средства на поддержание занятости, финансируя компании, чтобы те не увольняли своих сотрудников. Так, Евросоюз принял решение выделить на эту программу €100 млрд. Великобритания компенсирует сотрудникам частных компаний, ушедшим в вынужденный отпуск на время пандемии, 80% зарплаты, если остальные 20% заплатит работодатель (предположительный объем средств, которые будут выплачены государством, — около £30 млрд). Франция выделила на поддержку несущих убытки предприятий и выплату пособий €45 млрд и и предоставила компаниям государственные гарантии под кредиты объемом в €300 млрд. В США принят закон о финансовой помощи экономике страны на сумму $2,2 трлн; это включает ежемесячные выплаты в $1200 всем, чей годовой доход не превышает $75 тысяч, а также программу поддержки малого бизнеса объемом в $367 млрд.

В России президент Владимир Путин объявил о полностью оплачиваемых отпусках на время пандемии, но не объяснил, из каких средств работодатели должны платить своим сотрудникам. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платить всем из бюджета нельзя, так как «бюджеты треснут». Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении на поддержку занятости 2,6 млрд рублей, что составляет около €31 млн.

Идею Ковальчука о том, что вирус был создан американцами не будем комментировать вовсе, так как в The Insider нет подходящих для этого специалистов с образованием в области психиатрии.

Напомним, Михаил Ковальчук — брат миллиардера Юрия Ковальчука, друга Владимира Путина со времен кооператива «Озеро» и совладельца банка «Россия» (контролирующего, среди прочего, рекламу на госканалах). Михааил Ковальчук также считается одним авторов реформы Академии наук, в результате которой она потеряла свою независимость от государства.

Minval.az