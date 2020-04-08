Квартиры инфицированных коронавирусом остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.

Об этом Газете.ру сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Потенциальным местом заражения квартира человека с подтвержденным COVID-19 может считаться трое-четверо суток. За это время туда лучше никому не заходить кроме самого больного. После выздоровления человека, когда тот перестает распространять бактерии, вирус благополучно умирает – это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни», — отметил специалист.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева согласилась со словами Авдеева и посоветовала после выздоровления провести дома генеральную уборку.

«За то время, пока человек находится в больнице, коронавирус уже успеет уничтожиться сам. На поверхностях может продержаться очень недолго, максимально на пластике — 72 часа. Тем не менее, уборку с антисептиками, безусловно, стоит сделать – в том числе для самоуспокоения», — заключила она.

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