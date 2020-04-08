За последние сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 8672 человек.
За последние сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 8672 человек.
Дата: 2020/04/08 11:46
Раздел: Бывший СССР
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