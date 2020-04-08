Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус «находит тех, кто вчера пил, а сегодня курит».

По его словам, государство ценит здоровье каждого заболевшего больше чем он сам.

Когда я говорил год назад, полтора года назад и пример вам показывал: слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить — не дай бог, идиоты полные, кто курит… Все посмеивались: «Ну что президент говорит, что он там говорит?» А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Minval.az