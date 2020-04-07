Мобильное приложение, контролирующее соблюдение украинцами режима карантина из-за коронавируса COVID-19, будет требовать от человека фотографию до 10 раз в день, заявил вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В течение дня на протяжении 14 дней до 10 push-сообщений будет приходить человеку. Нужно будет сделать фото, и в то время, как человек будет делать фото, включается геолокация. Если будет нарушен режим карантина (а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина), то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человек должен будет заплатить», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, приложение разработано для людей, вернувшихся из-за границы и требующих обсервации, людей, лечащихся от COVID-19 дома и для тех, у кого есть подозрение на коронавирус.

Ранее во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила, что число инфицированных коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 143 человека — с 1,319 тысячи до 1,462 тысячи, всего умерли 45 человек, 28 выздоровели.

Кабинет министров Украины принял постановление об ужесточении с понедельника в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, кабмин обязал украинцев носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 21.

Minval.az