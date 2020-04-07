Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство, если в республике не будет решена проблема с наличием средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я премьер-министра Сергея Румаса и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — заявил Лукашенко, заслушав доклад о готовности системы здравоохранения к противодействию распространению коронавируса.

Он поручил правительству решить проблемы с нехваткой средств индивидуальной защиты в ближайшие дни. «Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются и правильно делают, но неужели мы маску не можем сшить?» — спросил глава государства.

3 апреля заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк заявил, что более 100 тысяч респираторов, заказанных в России, «зависли» на складах. Он пожаловался на то, что поставки не начались, даже несмотря на произведенную белорусской стороной оплату.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2. Многие из них жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты.

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.

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