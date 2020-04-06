Режим изоляции, введенный в связи с распространением в России коронавируса, привел к увеличению числа жертв домашнего насилия, в том числе среди пожилых людей. Их стали бить собственные дети, оказавшиеся в изоляции. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина.

«Звонки от жертв каждый день. (…) В основном жертвы — женщины. С карантином увеличились звонки от соседей людей преклонного возраста. Они тоже становятся жертвами семейно-бытового насилия. Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», — рассказала Пушкина (цитата по «Лента.ру»).

По словам депутата, точной статистики по домашнему насилию в России нет, поскольку нет соответствующего закона. Кроме того, она отметила, что в связи с пандемией у полицейских прибавилось работы. «Сейчас полиция занята карантинными мерами и выпиской протоколов», — отметила Пушкина.

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