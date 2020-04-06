Табак и алкоголь не помогают снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это не так», — сказал Мурашко в эфире «Первого канала» в интервью журналисту Владимиру Познеру, комментируя слухи, что якобы крепкий алкоголь и табак «убивают этот коронавирус».

«Причем по алкоголю — здесь я просто просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было: попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, пациент поступает, когда уже спасти нельзя», — отметил министр.

Он также не согласился с рекомендацией президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по сообщениям СМИ, посоветовал есть жирную пищу и выпить рюмку водки.

«У меня есть корни из Белоруссии, я, видимо, могу поспорить в этой ситуации. Мне кажется, это нельзя рекомендовать», — сказал российский министр здравоохранения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко «прописал» белорусам от коронавируса водку, баню и тяжкий труд. «Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — сказал Лукашенко 17 марта.

Кроме того, по словам президента, для профилактики коронавируса нужно ходить в баню. «Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — отметил он.

Также, по мнению Лукашенко, от вирусов может спасти тяжелый физический труд. «Приятно смотреть по телевизору — люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит», — заявил президент.

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