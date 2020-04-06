Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», — говорится в сообщении.

Добавляется, что Путин и Пашинян в разговоре также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.

Minval.az