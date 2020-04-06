Ношение медицинских масок может снизить темпы распространения коронавируса.

Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

В лабораторных условиях маски значительно снижали количество частиц различных вирусов, распространяемых инфицированными пациентами. Их число было зафиксировано специальным аппаратом Gesundheit II, который имитирует человеческое дыхание и анализирует пробы воздуха. Специалисты выяснили, что необходимость ношения масок оправдана в условиях пандемии COVID-19.

В эксперименте приняли участие 246 человек с подозрением на респираторные вирусные инфекции. Исследование, проводимое специалистами Университета Гонконга, показало, что у 111 наблюдаемых количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, значительно снизилось. При этом маски почти не влияли на количество выбрасываемых в атмосферу частиц риновирусов.

Изобретатель аппарата Gesundheit II Джон Мильтон отметил, что маски не являются самым надежным средством защиты от вирусов. По его словам, улучшение вентиляции в общественных местах, установка ультрафиолетовых ламп, способных уничтожить вирусы и бактерии, более эффективны в борьбе с инфекциями.

Minval.az