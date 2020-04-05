Соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук утратила статус самой богатой женщины России, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга, ведущегося в режиме реального времени.

Лидером вновь стала Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она неизменно лидировала в рейтинге богатейших женщин России до 20 февраля, когда Forbes повысил оценку состояния Бакальчук на $400 млн. В результате владелица Wildberries обошла вдову Лужкова — $1,4 млрд против $1,2 млрд.

С тех пор состояние Бакальчук сократилось на 29%, до $1 млрд, в то время как состояние Батуриной эксперты журнала оценивают сейчас в $1,3 млрд. Причинами ситуации с Бакальчук Forbes назвал падение стоимости сходных с Wildberries активов (компания не является публичной, и Forbes оценивает изменение ее стоимости по аналогии с динамикой котировок акций других онлайн-ретейлеров, таких как немецкий Zalando или британский Asos), а также снижение курса рубля.

Активы же Батуриной находятся в основном за границей, и на ее состояние изменение курса рубля практически не сказалось.

Minval.az