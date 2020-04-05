Введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения в РФ следует снять по причине их неадекватности. Об этом просят президента России Владимира Путина авторы петиции, опубликованной на Change.org, а также сотни людей, которые уже ее подписали.

В тексте поясняется, что из-за «карантинных выходных» до 30 апреля «люди останутся без денег даже на еду и на жилье, у кого оно в аренде». А так называемая «самоизоляция» — это грубое нарушение прав, так как это вмененная изоляция под угрозой наказания («само» — означает, что человек сам так решил, но за нарушение этого режима положен штраф). Это сделано, чтобы государство не несло ответственность за происходящие события, уверены авторы петиции. Они, ссылаясь на доводы врачей, отмечают, что коронавирус — «всего лишь одна из ОРВИ, и ее угроза сопоставима с угрозой гриппа и обычных ОРВИ».

Кроме того, «вирус находится в России уже с декабря-января, а опоздание с мерами происходит на два-три месяца, делая их бессмысленными и вредными».

В этой ситуации решения, принимаемые государством, выглядят неадекватно, отмечено в петиции. «Это похоже на самоубийство страны от испуга перед коронавирусом. Неизбежно вырастет депрессия, алкоголизм, скандалы, самоубийства, разводы. За этим последуют грабежи и погромы», — указывают авторы инициативы и призывают снять к 13 апреля основные ограничения, если картина существенным образом не ухудшится, или же ввести, наконец, чрезвычайное положение в стране, обеспечив население всем необходимым на время его действия.

Minval.az