Россия готова сокращать добычу нефти на один миллион баррелей в сутки при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg ссылкой на источники.

По их словам, более широкая коалиция производителей нефти может потребовать большего сокращения добычи нефти, и в этом случае Россия может рассмотреть вопрос о сокращении до 1,5 миллиона баррелей в день, хотя в Кремле не хотели бы развития такого сценария.

Таким образом сокращение российского производства будет составлять около десяти процентов среднесуточной добычи по стране, которая в марте достигла 11,294 миллиона баррелей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности сокращать добычу нефти, но только вместе с остальными крупными производителями, в том числе Саудовской Аравией и США.

По его словам, масштаб необходимого сокращения составляет десять миллионов баррелей в сутки — это десять процентов мирового производства и почти 20 процентов совокупной добычи в странах ОПЕК+ и США.

Minval.az