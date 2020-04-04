Пограничники в морском пункте пропуска «Черноморск» пресекли попытку вывоза из Украины в Азербайджан средств дезинфекции на сумму около 30 000 евро.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда.

«Исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачен факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были отправиться в Азербайджан. В ходе проведения общего осмотра в грузовике обнаружено 4000 литров и 300 000 таблетированных дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, а образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

«Данные средства являются крайне необходимыми для нашего государства во время пандемии. Общая стоимость указанных средств составляет около 30 000 евро», — отмечается в сообщении.

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