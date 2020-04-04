У четверти россиян, которые заразились коронавирусом, нет симптомов недомогания, сообщила изданию РИА-Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая так же добавила, что количество тестирований на Covid-19 увеличится, в сутки в стране будут проводить 34-37 тысяч тестов.

«Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем — 96 процентов случаев связаны с капельным путем», — указала Попова.

В Роспотребнадзоре также указали, что коронавирусом в стране заражены 235 детей, у 17 из них развилась пневмония, тяжелобольных нет.

Minval.az