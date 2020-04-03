Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 736 человек.

Согласно информации издания Sputnik Armenia, из них 686 человек проходят лечение.

Сообщается, что 43 человека, зараженных коронавирусом, выздоровели, 7 человек умерли.

Minval.az