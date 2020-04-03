Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 736 человек.
Согласно информации издания Sputnik Armenia, из них 686 человек проходят лечение.
Сообщается, что 43 человека, зараженных коронавирусом, выздоровели, 7 человек умерли.
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 736 человек.
Согласно информации издания Sputnik Armenia, из них 686 человек проходят лечение.
Сообщается, что 43 человека, зараженных коронавирусом, выздоровели, 7 человек умерли.
Дата: 2020/04/03 12:08
Раздел: Бывший СССР
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