В связи со вспышкой коронавируса автомобилистам напомнили о мерах по незанесению вируса в собственную машину. Перечень правил публикует «АвтоВзгляд».

Первое, чему необходимо уделить внимание, это антисептику. Средство должно содержать не менее 70% спирта, иначе оно просто неэффективно. Поэтому лучше всего изготовить его самим: смешать водно-мыльный раствор и спирт в соотношении 3:7. Антисептиком необходимо обрабатывать при каждом новом прикосновении дверь автомобиля, а также все поверхности салона.

Во время посещения АЗС стоит надевать одноразовые перчатки. Расплачиваться за бензин, парковку или проезд по платной магистрали лучше всего бесконтактным способом.

Отдельное внимание стоит уделить салонному фильтру. Его стоит не просто обновить на новый, а отдать предпочтение противоаллергенному. В них присутствует слой с ионами серебра, который защищает от бактерий.

Также издание советует всем автомобилистам, которые возят в своей машине пассажиров, регулярно обрабатывать салон антибактериальными салфетками.

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