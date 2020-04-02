Оппозиция требует лишить депутатского мандата и судить члена парламента Грузии (от правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия») Энзела Мкояна. Об этом депутат от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе заявила в четверг на пресс-конференции.

Поводом для выдвижения подобного требования стала драка с применением оружия. Инцидент произошел 26 марта, примерно в 15:40. Изначально сообщалось, что между сторонниками депутата от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Энзела Мкояна и экс-депутата парламента Самвела Петросяна произошла драка с применением оружия. В итоге выяснилось, что подрались сами Мкоян и Петросян. В результате были задержаны Петросян и его 19-летний племянник. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Однако оппозиция обвиняет в произошедшем Мкояна и призывает прокуратуру заняться им.

«Мкоян совершил преступление, однако правоохранительные органы никак не отреагировали на произошедшее», — возмутилась Деканоидзе (цитата по «Спутнику»).

По ее словам, речь идет о совершении уголовного преступления, свидетелем которого были десятки людей.

«Обращаюсь к прокуратуре и МВД с требованием немедленно возбудить уголовное дело, начать следственные мероприятия в отношении Энзела Мкояна, а также приостановить его членство в парламенте», — заявила депутат.

Между тем, за Мкояна заступилась коллеги по партии. Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что нет никаких оснований для задержания Энзела Мкояна или лишения его депутатского мандата.

По его словам, есть видеозапись, на которой видно, кто первым начал драку и применил оружие.

«На видео очень хорошо видно, как Самвел Петросян стреляет в сторону Энзела Мкояна – члена парламента Грузии. А Мкоян уже отвечает в целях самообороны», — сказал Кобахидзе.

Напомним, по одной из версий, причиной конфликта стало многолетнее противостояние действующего и бывшего депутатов парламента Грузии – Энзела Мкояна и Самвела Петросяна.

Minval.az